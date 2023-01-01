Поліція: на Волині майже щодня з’являються постраждалі від шахраїв

Поліція: на Волині майже щодня з’являються постраждалі від шахраїв
Майже щодня до поліції Волині звертаються громадяни із заявами про шахрайства. Аферисти видурюють у людей гроші різними способами.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Волинянка, під приводом купівлі товару на одному із сайтів продажу, втратила понад 4 тисячі гривень. Шахраї надіслали жінці фішингове посилання, куди вона ввела свої персональні дані. Ще один потерпілий у кінці вересня перерахував на вказаний шахраями рахунок більше 26 тисяч гривень за покупку сонячних панелей. У результаті ні грошей, ні товару.

Нагадуємо основні правила безпечних покупок через мережу Інтернет:
Поліція: на Волині майже щодня з’являються постраждалі від шахраїв

- не оплачуйте послуги наперед, купівлю та продаж товару здійснюйте післяплатою;
- створіть іншу картку для здійснення покупок онлайн!
- перераховуйте на неї тільки ту суму, яка необхідна для покупки.
- перевіряйте сайт, послугами якого збираєтесь скористатися, на наявність в списку шахрайських сайтів через сервіс Асоціації "ЄМА" CheckMyLink.
Поліція: на Волині майже щодня з’являються постраждалі від шахраїв

Нікому не повідомляйте:

- тризначний номер на звороті картки;
- коди банків та мобільних операторів;
- паролі до інтернет-банкінгу.

Якщо ж ви постраждали від дій шахраїв негайно телефонуйте в поліцію за номером 102.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під виглядом гуманітарної допомоги на Волинь везли брендові одяг і взуття
Сьогодні, 13:06
Триденна жалоба у районі на Волині: загинув Герой Віктор Войтко
Сьогодні, 12:58
Поліція: на Волині майже щодня з’являються постраждалі від шахраїв
Сьогодні, 12:50
Коригувальник російських ракетних ударів отримав довічне
Сьогодні, 12:41
На Волині неповнолітній водій автівки зіткнувся з мотоциклістом. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
У Луцьку шахрай видурив у військового понад 150 тисяч У Луцьку шахрай видурив у військового понад 150 тисяч
17 жовтень, 14:17
Волинянин орендував на Львівщині автівки і потім їх продавав Волинянин орендував на Львівщині автівки і потім їх продавав
13 жовтень, 16:41
Фейкові антикорупціонери продавали посаду ректора за $50 тисяч, - СБУ Фейкові антикорупціонери продавали посаду ректора за $50 тисяч, - СБУ
12 жовтень, 14:27
Банда шахраїв на Волині видурили майже 800 тисяч Банда шахраїв на Волині видурили майже 800 тисяч
10 жовтень, 19:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під виглядом гуманітарної допомоги на Волинь везли брендові одяг і взуття
Сьогодні, 13:06
 0
Триденна жалоба у районі на Волині: загинув Герой Віктор Войтко
Сьогодні, 12:58
 0
Поліція: на Волині майже щодня з’являються постраждалі від шахраїв
Сьогодні, 12:50
 0
Коригувальник російських ракетних ударів отримав довічне
Сьогодні, 12:41
 0
На Волині неповнолітній водій автівки зіткнувся з мотоциклістом. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8