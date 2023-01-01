Поліція: на Волині майже щодня з’являються постраждалі від шахраїв





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Волинянка, під приводом купівлі товару на одному із сайтів продажу, втратила понад 4 тисячі гривень. Шахраї надіслали жінці фішингове посилання, куди вона ввела свої персональні дані. Ще один потерпілий у кінці вересня перерахував на вказаний шахраями рахунок більше 26 тисяч гривень за покупку сонячних панелей. У результаті ні грошей, ні товару.



Нагадуємо основні правила безпечних покупок через мережу Інтернет:



- не оплачуйте послуги наперед, купівлю та продаж товару здійснюйте післяплатою;

- створіть іншу картку для здійснення покупок онлайн!

- перераховуйте на неї тільки ту суму, яка необхідна для покупки.

- перевіряйте сайт, послугами якого збираєтесь скористатися, на наявність в списку шахрайських сайтів через сервіс Асоціації "ЄМА"



Нікому не повідомляйте:



- тризначний номер на звороті картки;

- коди банків та мобільних операторів;

- паролі до інтернет-банкінгу.



Якщо ж ви постраждали від дій шахраїв негайно телефонуйте в поліцію за номером 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже щодня до поліції Волині звертаються громадяни із заявами про шахрайства. Аферисти видурюють у людей гроші різними способами.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Волинянка, під приводом купівлі товару на одному із сайтів продажу, втратила понад 4 тисячі гривень. Шахраї надіслали жінці фішингове посилання, куди вона ввела свої персональні дані. Ще один потерпілий у кінці вересня перерахував на вказаний шахраями рахунок більше 26 тисяч гривень за покупку сонячних панелей. У результаті ні грошей, ні товару.Нагадуємо основні правила безпечних покупок через мережу Інтернет:- не оплачуйте послуги наперед, купівлю та продаж товару здійснюйте післяплатою;- створіть іншу картку для здійснення покупок онлайн!- перераховуйте на неї тільки ту суму, яка необхідна для покупки.- перевіряйте сайт, послугами якого збираєтесь скористатися, на наявність в списку шахрайських сайтів через сервіс Асоціації "ЄМА" CheckMyLink Нікому не повідомляйте:- тризначний номер на звороті картки;- коди банків та мобільних операторів;- паролі до інтернет-банкінгу.Якщо ж ви постраждали від дій шахраїв негайно телефонуйте в поліцію за номером 102.

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