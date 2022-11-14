На Волині в аварії постраждав 61-річний велосипедист: його госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 11:55
Учора, 22 жовтня, на Волині сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У селі Шельвів Володимирського району 51-річний керманич ВАЗ не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку без світловідбиваючих елементів. 61-річного чоловіка ушпиталили.
За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В рамках досудових розслідувань обставини автопригод встановлять слідчі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У селі Шельвів Володимирського району 51-річний керманич ВАЗ не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку без світловідбиваючих елементів. 61-річного чоловіка ушпиталили.
За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В рамках досудових розслідувань обставини автопригод встановлять слідчі.
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