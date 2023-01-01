Волинянин змінив комунікацію зі ЗМІ на саперну справу

Волинянин змінив комунікацію зі ЗМІ на саперну справу
Ще рік тому Давид Мілінчук працював у галузі запобігання надзвичайним ситуаціям, а в перелік його обов’язків входила комунікація з медіа. Нині він сапер. Передувало цьому ретельне навчання.

Наполегливе вдосконалення знань і навичок триває дотепер, інформує ДСНС України у фейсбуці.

«Цей фах вимагає постійного вдосконалення. Але я отримую колосальне моральне задоволення від виконаної роботи, адже наразі моя країна гостро потребує саме саперів», – зазначає Давид.

Влітку він з колегами працював на Донеччині на своїй першій ротації: знешкоджували боєприпаси на приватних господарствах, очищали під’їзні шляхи до населених пунктів та об’єктів життєзабезпечення.

«Перебуваючи на сході, бачив знищені ворожими обстрілами села, спілкувався з людьми, які втратили все. Мабуть, все життя пам’ятатиму очі літньої жінки, яка увесь час, поки тривали бойові дії, жила з внуками в монастирі. Вона наполегливо просила нас якомога швидше обстежити подвір’я її оселі, що було всіяне боєприпасами».

Нині Давид Мілінчук знову працює у складі групи піротехніків на Донеччині. Він вірить у Перемогу і робить все для того, аби на понівечені війною території якнайшвидше повернулося мирне життя.

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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