Волинянин змінив комунікацію зі ЗМІ на саперну справу

Ще рік томупрацював у галузі запобігання надзвичайним ситуаціям, а в перелік його обов’язків входила комунікація з медіа. Нині він сапер. Передувало цьому ретельне навчання.Наполегливе вдосконалення знань і навичок триває дотепер, інформує ДСНС України у фейсбуці.«Цей фах вимагає постійного вдосконалення. Але я отримую колосальне моральне задоволення від виконаної роботи, адже наразі моя країна гостро потребує саме саперів», – зазначає Давид.Влітку він з колегамина своїй першій ротації: знешкоджували боєприпаси на приватних господарствах, очищали під’їзні шляхи до населених пунктів та об’єктів життєзабезпечення.«Перебуваючи на сході, бачив знищені ворожими обстрілами села, спілкувався з людьми, які втратили все. Мабуть, все життя пам’ятатиму очі літньої жінки, яка увесь час, поки тривали бойові дії, жила з внуками в монастирі. Вона наполегливо просила нас якомога швидше обстежити подвір’я її оселі, що було всіяне боєприпасами».Нині Давид Мілінчук знову працює у складі групи піротехніків на Донеччині. Він вірить у Перемогу і робить все для того, аби на понівечені війною території якнайшвидше повернулося мирне життя.