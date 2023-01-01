Збірна Волині посіла перше місце на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 11:07
На командному чемпіонаті України зі спортивної ходьби на 20 км серед дорослих і молоді на 20 кілометрів тріумфувала збірна Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.
Спортсменки основного складу ВОШВСМ Марія Сахарук перемогла з особистим рекордом, срібну нагороду виборола Валентина (Мирончук) Наявко.
Серед чоловіків другу сходинку посів Іван Банзерук. Серед молоді на цій дистанції бронзову нагороду виборов спортсмен змінного складу ВОШВСМ Тарас Корецький.
Чемпіонкою на дистанції 10 км серед юніорок U-20 стала спортсменка змінного складу Валерія Шоломіцька.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.
Спортсменки основного складу ВОШВСМ Марія Сахарук перемогла з особистим рекордом, срібну нагороду виборола Валентина (Мирончук) Наявко.
Серед чоловіків другу сходинку посів Іван Банзерук. Серед молоді на цій дистанції бронзову нагороду виборов спортсмен змінного складу ВОШВСМ Тарас Корецький.
Чемпіонкою на дистанції 10 км серед юніорок U-20 стала спортсменка змінного складу Валерія Шоломіцька.
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