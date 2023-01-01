У Луцьку водій Toyota наїхав на 23-річну пішохідку

У Луцьку водій Toyota наїхав на 23-річну пішохідку
У суботу, 22 жовтня, близько 18 години, на вулиці Рівненській у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

47-річний водій Toyota наїхав на 23-річну пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Лучанку з травмами госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці водія освідували, він тверезий. Автомобіль слідчі вилучили.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В рамках досудових розслідувань обставини автопригод встановлять слідчі.
У Луцьку водій Toyota наїхав на 23-річну пішохідку
У Луцьку водій Toyota наїхав на 23-річну пішохідку

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Теги: Луцьк, ДТП, водій
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