«Лізуть, як скажені»: росіяни обстрілюють та бомбардують авіацією Авдіївку





Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише



"Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", – сказав начальник МВА.



За його словами, останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.



Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що



На минулому тижні росіяни активізували наступ на Авдіївку. За словами Віталія Барабаша, він є наймасштабнішим з 2014 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри величезні втрати, російські війська не припиняють штурми в районі Авдіївки Донецької області. Вчора було зафіксовано багато обстрілів та бомбардувань авіацією.Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації, пише LB.ua "Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", – сказав начальник МВА.За його словами, останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ тримають оборону в районі Авдіївки , завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Сили оборони відбили за минулу добу понад 20 атак росіян.На минулому тижні росіяни активізували наступ на Авдіївку. За словами Віталія Барабаша, він є наймасштабнішим з 2014 року.

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