Десятеро волинських саперів повернулися з Донеччини, де впродовж 50 днів розміновували території. ВІДЕО





Про це розповів Віталій Галаша. Каже: працювали в глибину 15-20 кілометрів від лінії фронту, це – зона ураження артилерії, деколи можна було попасти під обстріл.



"Так були місцями по 13-15 мін на квадратику. Наша основна задача була – це обстеження територій під повітряними лініями, для того, щоб був доступ енергетиків до цих ліній, щоб вони могли полагодити електрозабезпечення", – говорить сапер.



Впродовж дня, – каже Віталій Галаша, – проходить сотню метрів не вдавалося через зарослі поля, місцями могла пройти лише машина механізованого розмінування.



Піротехнік Давид Мілінчук розповідає, на розмінуванні територій був уперше, раніше у ДСНС працював пожежним інспектором, однак вирішив змінити фах. Три місяці у чоловіка тривало навчання. Тепер має таку професію, в якій доводиться вчитися кожного дня, – каже сапер.



Головний майстер-сержант Володимир Герасимчук каже, щоб зберегти життя у сапера має бути відповідне екіпірування та спорядження. Зокрема, бронежилет, каска, рукавиці обов’язково, тому що треба безпосередньо працювати із землею, боєприпасами, підкопами, щупом, аптечка, турнікети.



"За допомогою металошукача центр міни визначається, за 20 см потім до міни ми прощупуємо, і якщо точно впевнені, що там щось є, використовуємо саперний набір", – розповідає Володимир Герасимчук.



Як розповів начальник групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС Волині Віталій Галаша, на розмінуванні територій цієї ротації працювало 18 піротехнічних відділень із усієї України. З його слів, у складі зведеного загону на сході — було 10-ро волинян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 227 вибухонебезпечних предметів виявили волинські сапери під час розмінувань на Донеччині. Два відділення саперів працювали на сході України впродовж 50 днів.Про це розповів Суспільному начальник групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС Волині. Каже: працювали в глибину 15-20 кілометрів від лінії фронту, це – зона ураження артилерії, деколи можна було попасти під обстріл."Так були місцями по 13-15 мін на квадратику. Наша основна задача була – це обстеження територій під повітряними лініями, для того, щоб був доступ енергетиків до цих ліній, щоб вони могли полагодити електрозабезпечення", – говорить сапер.Впродовж дня, – каже Віталій Галаша, – проходить сотню метрів не вдавалося через зарослі поля, місцями могла пройти лише машина механізованого розмінування.Піротехнікрозповідає, на розмінуванні територій був уперше, раніше у ДСНС працював пожежним інспектором, однак вирішив змінити фах. Три місяці у чоловіка тривало навчання. Тепер має таку професію, в якій доводиться вчитися кожного дня, – каже сапер.Головний майстер-сержанткаже, щоб зберегти життя у сапера має бути відповідне екіпірування та спорядження. Зокрема, бронежилет, каска, рукавиці обов’язково, тому що треба безпосередньо працювати із землею, боєприпасами, підкопами, щупом, аптечка, турнікети."За допомогою металошукача центр міни визначається, за 20 см потім до міни ми прощупуємо, і якщо точно впевнені, що там щось є, використовуємо саперний набір", – розповідає Володимир Герасимчук.Як розповів начальник групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС Волині Віталій Галаша, на розмінуванні територій цієї ротації працювало 18 піротехнічних відділень із усієї України. З його слів, у складі зведеного загону на сході — було 10-ро волинян.

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