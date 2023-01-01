На трасі Львів-Луцьк – аварія: волинянин – в реанімації

На трасі Львів-Луцьк – аварія: волинянин – в реанімації
У неділю, 27 серпня, на трасі Львів-Луцьк біля Радехова сталася ДТП за участю двох авто – «Жигулі» та Ford Focus. У результаті 31-річного водія «Жигулів» госпіталізували в реанімацію.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

Близько 7:30 ранку в селі Сабанівка Червоноградського району на трасі Львів-Луцьк відбулося зіткнення автомобілів Ford Focus, яким керував 51-річний мешканець Волинської області, та ВАЗ-2101, за кермом якого був 31-річний житель тієї ж області.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, 31-річного водія ВАЗ-2101 затиснуло деформованими конструкціями автівки. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували травмованого чоловіка та передали медикам. Його госпіталізували в реанімацію.

Внаслідок ДТП травми також отримав 55-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2101.

На трасі Львів-Луцьк – аварія: волинянин – в реанімації


До ліквідації наслідків ДТП залучали сімох рятувальників та дві одиниці спецтехніки. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Радехів
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