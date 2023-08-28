Росія змінила тактику ракетних обстрілів, що може свідчити про накопичення боєприпасів для ударів по енергетиці





З них гіперзвукових ракет "Кинджал" – близько 75, повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький, пише



Також росія має ще 150 ракет Х-22, які хоче вдосконалити. Щомісяця ворог може модернізувати, за даними української розвідки, не більше 10 таких ракет.



Перероблені ракети називаються Х-32.



"Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети «Іскандер», то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси «Калібрів» – це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, за нашими підрахунками, становить близько 100 ракет", – сказав він.



За його словами, у зв’язку з досягненням критичної межі та наміром накопичити високоточні ракети Х-101 агресор зменшив частоту їхнього застосування.



Скібіцький повідомив, що росіяни планували виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але план не виконується. Він заявив, що це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор – росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними.



За даними розвідки, в серпні росіяни запланували виготовити шість "Кинджалів", 30 "Іскандерів-М", 12 "Іскандерів-К", 20 "Калібрів", близько 40 Х-101. Утім фактичний випуск окремих видів вказаних ракет відстає від планів.



Через нездатність виготиви бажану кількість ракет ворог змінив тактику: комбінує ракети різного класу, більш ретельно обирає цілі, прискіпливо визначає маршрути для обходу системи ППО України, а також швидше ухвалює рішення про завдання ударів.



Якщо росіяни отримують інформацію про необхідність термінового ураження певної цілі в Україні, то використовують більш точні й швидкісні ракети, як було, наприклад, під час нещодавньої атаки в Чернігові – тоді ворог застосував крилату ракету "Іскандер-К".



"Ракетні бригади «Іскандерів» розташовані вздовж усього кордону – у ростовській, курській, бєлгородській областях, а також на наших окупованих територіях, зокрема в Криму. Відповідно, під загрозою знаходяться ті наші області та райони, які ближче до лінії фронту та українсько-російського кордону, адже час підльоту цих ракет до цілі – лічені хвилини. Швидко відреагувати на їхнє застосування вкрай складно", – пояснив Вадим Скібіцький.



Зміна тактики ракетних обстрілів може бути пов’язана з наміром ворога накопичити озброєння перед осінньо-зимовим періодом, аби знову атакувати енергосистему України.



Нагадаємо, Міненерго прогнозує для України не менш складну зиму, ніж була попередня. Енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів.

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