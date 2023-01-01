Жителька Херсона протягом місяця наводила російські «гради» і «шахеди» на місто, – СБУ

Жителька Херсона протягом місяця наводила російські «гради» і «шахеди» на місто, – СБУ
СБУ затримала агентку рф, яка протягом місяця наводила російські «гради» і «шахеди» на Херсон.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари рф по звільненому Херсону.

Встановлено, що протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони.

Жінка відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.

За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосуючи реактивні системи залпового вогню «Град» і дрони-камікадзе «Шахед».

Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона.

Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія змінила тактику ракетних обстрілів, що може свідчити про накопичення боєприпасів для ударів по енергетиці
Сьогодні, 11:46
Колишнього поліцейського з Волині виправдали у справі про отримання хабарів
Сьогодні, 11:19
Жителька Херсона протягом місяця наводила російські «гради» і «шахеди» на місто, – СБУ
Сьогодні, 10:51
На Волині чоловік побив до смерті 56-річного односельчанина
Сьогодні, 10:27
ДТП на Волині: зіткнулися автомобіль та мотоцикл. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
Підприємці поставляли до ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 мільйонів, – СБУ Підприємці поставляли до ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 мільйонів, – СБУ
18 серпень, 14:19
Працював на російську розвідку: СБУ затримала в Одесі юрисконсульта «партії Шарія» Працював на російську розвідку: СБУ затримала в Одесі юрисконсульта «партії Шарія»
03 серпень, 11:17
На Полтавщині затримали посадовця військкомату, який брав хабарі за «допомогу» чоловікам в ухиленні від служби На Полтавщині затримали посадовця військкомату, який брав хабарі за «допомогу» чоловікам в ухиленні від служби
01 серпень, 11:39
Причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ: СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії Причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ: СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії
28 липень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія змінила тактику ракетних обстрілів, що може свідчити про накопичення боєприпасів для ударів по енергетиці
Сьогодні, 11:46
 0
Колишнього поліцейського з Волині виправдали у справі про отримання хабарів
Сьогодні, 11:19
 0
Жителька Херсона протягом місяця наводила російські «гради» і «шахеди» на місто, – СБУ
Сьогодні, 10:51
 0
На Волині чоловік побив до смерті 56-річного односельчанина
Сьогодні, 10:27
 0
ДТП на Волині: зіткнулися автомобіль та мотоцикл. ФОТО
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8