ДТП на Волині: зіткнулися автомобіль та мотоцикл. ФОТО

ДТП на Волині: зіткнулися автомобіль та мотоцикл. ФОТО
Внаслідок ДТП у Ківерцях постраждав мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 27 серпня, по вулиці Чкалова.

58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мотоциклом Kinlon під керуванням 38-річного жителя Луцького району.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
ДТП на Волині: зіткнулися автомобіль та мотоцикл. ФОТО

Слідство триває.
ДТП на Волині: зіткнулися автомобіль та мотоцикл. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителька Херсона протягом місяця наводила російські «гради» і «шахеди» на місто, – СБУ
Сьогодні, 10:51
На Волині чоловік побив до смерті 56-річного односельчанина
Сьогодні, 10:27
ДТП на Волині: зіткнулися автомобіль та мотоцикл. ФОТО
Сьогодні, 10:20
«Чим швидше зберемо, тим більше життів збережемо»: волинська «сотка» оголосила масштабний збір
Сьогодні, 10:17
Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
На Волині водійка збила 17-річного мотоцикліста. ФОТО На Волині водійка збила 17-річного мотоцикліста. ФОТО
16 серпень, 11:50
На Волині п'яний водій збив 20-річного мотоцикліста На Волині п'яний водій збив 20-річного мотоцикліста
15 серпень, 11:22
На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП: пасажир двоколісного – у реанімації На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП: пасажир двоколісного – у реанімації
06 липень, 13:00
За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО
03 липень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія змінила тактику ракетних обстрілів, що може свідчити про накопичення боєприпасів для ударів по енергетиці
Сьогодні, 11:46
 0
Колишнього поліцейського з Волині виправдали у справі про отримання хабарів
Сьогодні, 11:19
 0
Жителька Херсона протягом місяця наводила російські «гради» і «шахеди» на місто, – СБУ
Сьогодні, 10:51
 0
На Волині чоловік побив до смерті 56-річного односельчанина
Сьогодні, 10:27
 0
ДТП на Волині: зіткнулися автомобіль та мотоцикл. ФОТО
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8