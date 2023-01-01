ДТП на Волині: зіткнулися автомобіль та мотоцикл. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 27 серпня, по вулиці Чкалова.



58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мотоциклом Kinlon під керуванням 38-річного жителя Луцького району.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ДТП у Ківерцях постраждав мотоцикліст.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 27 серпня, по вулиці Чкалова.58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мотоциклом Kinlon під керуванням 38-річного жителя Луцького району.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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