На Волині чоловік побив до смерті 56-річного односельчанина

На Маневиччині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився у п’ятницю, 25 серпня, у селі Лісове. Під час конфлікту після застілля 50-річний місцевий житель жорстоко побив 56-річного власника будинку.Від отриманих травм чоловік помер.Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.Слідство триває. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.