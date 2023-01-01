На Волині чоловік побив до смерті 56-річного односельчанина

На Волині чоловік побив до смерті 56-річного односельчанина
На Маневиччині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився у п’ятницю, 25 серпня, у селі Лісове. Під час конфлікту після застілля 50-річний місцевий житель жорстоко побив 56-річного власника будинку.

Від отриманих травм чоловік помер.

Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Слідство триває. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.


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Теги: Волинь, побиття, чоловік, смерть
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