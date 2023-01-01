На Волині чоловік побив до смерті 56-річного односельчанина
Сьогодні, 10:27
На Маневиччині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у п’ятницю, 25 серпня, у селі Лісове. Під час конфлікту після застілля 50-річний місцевий житель жорстоко побив 56-річного власника будинку.
Від отриманих травм чоловік помер.
Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Слідство триває. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у п’ятницю, 25 серпня, у селі Лісове. Під час конфлікту після застілля 50-річний місцевий житель жорстоко побив 56-річного власника будинку.
Від отриманих травм чоловік помер.
Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Слідство триває. Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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