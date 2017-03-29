«Чим швидше зберемо, тим більше життів збережемо»: волинська «сотка» оголосила масштабний збір
Сьогодні, 10:17
З початку весни 100 обр ТрО у повному складі ефективно виконує бойові завдання на сході України.
Волинські тероборонівці впевнено нищили і нищать ворога на найгарячіших напрямках фронту - Бахмутському, Лиманському, Куп'янському.
За увесь цей час, переконують у бригаді, "сотка" не здала жодної позиції й постійно покращує своє тактичне положення.
Для ще ефективнішого знищення ворога бригаді треба наростити можливості радіоелектронної розвідки. Аби ще швидше виявляти та нейтралізовувати ворожі дрони й операторів, які ними керують, потрібен комплекс Rantelon DTS-2458. Його вартість - два мільйони 50 тисяч гривень.
Усі реквізити за посиланням https://linktr.ee/100obrtro.
Волинські тероборонівці впевнено нищили і нищать ворога на найгарячіших напрямках фронту - Бахмутському, Лиманському, Куп'янському.
За увесь цей час, переконують у бригаді, "сотка" не здала жодної позиції й постійно покращує своє тактичне положення.
Для ще ефективнішого знищення ворога бригаді треба наростити можливості радіоелектронної розвідки. Аби ще швидше виявляти та нейтралізовувати ворожі дрони й операторів, які ними керують, потрібен комплекс Rantelon DTS-2458. Його вартість - два мільйони 50 тисяч гривень.
Усі реквізити за посиланням https://linktr.ee/100obrtro.