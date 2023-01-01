Військових навчань росії та Білорусі може не бути цьогоріч: замало військ та техніки

Військових навчань росії та Білорусі може не бути цьогоріч: замало військ та техніки
Росія могла скасувати спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2023» через брак військових і техніки. Навчання заплановані на вересень 2023 року.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки, пише Громадське.

Як зазначається, з 2010 року у росії діяв чотирирічний цикл із ротацією спільних військових навчань по всій країні. Проте з 2021 року росія стала частіше організовувати ці навчання на заході країни, оскільки надає пріоритет протидії тому, що сприймає як «загрозу з боку НАТО».

Спільні стратегічні навчання «Захід» («Запад») у 2021 році стали найбільшими російськими навчаннями з часів СРСР. Цьогоріч цей захід також мав бути підсумком річного циклу військових навчань.

Британська розвідка вважає, що росія могла скасувати «Захід-2023» через те, що у неї замало військ і техніки.

«Недостатня ефективність російських військових в Україні показала, що спільні стратегічні навчання мали обмежену навчальну цінність і здебільшого були для показу <...> Існує реалістична ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до критики всередині країни через те, що під час війни будуть ще одні навчання напоказ», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росія змінила тактику ракетних обстрілів, що може свідчити про накопичення боєприпасів для ударів по енергетиці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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