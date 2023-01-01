У Вінниці понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів наживалися на ухилянтах, – СБУ





Про це



Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала у Вінниці масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.



У результаті комплексних заходів затримано організатора оборудки – посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб. Насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії.



За гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.



Вартість таких «послуг» він оцінював від 3 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від «складності» діагнозу і терміновості його «встановлення».



Після отримання «замовлення» зловмисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров’я їхніх клієнтів.



Таким чином вони створювали формальну підставу для «списання» ухилянтів з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон.



Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників.



Правоохоронці затримали головного фігуранта – посадовця лікувально-діагностичного центру «на гарячому» під час передачі йому нової суми неправомірної вигоди.



При обшуках в автомобілі, а також за місцем роботи і проживання затриманого виявлено:



▪ гроші, одержані корупційним шляхом;



▪ документи, чорнові записи і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.



Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).



Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.



Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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