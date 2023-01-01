Волинянина, який з колегами врятував двох хлопчиків з крижаної водойми, нагородили грамотою Верховної Ради

Рятувальник ДПРЧ-5 міста Нововолинськанещодавно нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України за проявлену мужність та героїзм, виявлені під час рятування дітей з крижаної водойми взимку цього року.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині."Коли я спустився, третій хлопчик пішов під воду на моїх очах. І тоді вже йшов час не на хвилини, і не на спроби. А на секунди", - згадує події того дня рятувальник.3 січня на місцевому кар'єрі у Нововолинську під кригу провалилися троє хлопчиків. Дітей у воді помітив перехожий, який викликав рятувальників. На місце одразу приїхали надзвичайники, медики та поліцейські. Рятувальник Юрій Бричук, який разом з колегами рятував хлопчиків, у деталях пригадав, як все відбувалося."В обід пролунала тривога, був виклик на кар'єр, повідомлення, що топляться діти. І ми приїхали на місце. Це був кар'єр, глибиною 15 м, а далі - глибока водойма біля 6 м глибини з крутими берегами. Тоді була плюсова температура, на сонечку лід розтанув, а в тіньочку - ні. Діти думали, що він крепкий, гралися", - говорить Юрій.Рятувальники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини по кризі дісталися до одного з хлопчиків, подали йому штурмову драбину. Дитина вхопилася а неї, але крига провалилася і двоє рятувальників також опинилися у воді. Колеги витягнули їх на берег мотузкою з рятувальним кругом."Я почав діставати зразу з машини рятувальне ПТО, тобто, мотузку, круг, штурмову драбину, соломину і подавати це все. На той час хлопці вже намагалися різними способами врятувати цих дітей. Але так як самі почали провалюватися без гідрокостюмів, почали якбисаморятуватися", - згадує він.До дітей Юрій Бричук та його колегадобиралися майже вплав, ризикуючи власним життям та здоров'ям. Рятувальникам вдалось визволити із крижаної води двох хлопчиків. Потерпілих одразу передали медикам."В мене була мета, чим бистріше достатися до дитини, а при цьому я був застрахований за допомогою рятувального круга і прив'язаної мотузки. Хлопці тримали кінець і я на них розраховував. Коли я до дитини дістануся, вони нам допоможуть зробити евакуацію з води", - каже рятувальник.До третьої дитини вдалося дістатися уже тільки човном. На жаль, від переохолодження хлопчик загинув. Його доправили до берега вже без ознак життя в критичному стані з одиничними вдихами та без серцевої діяльності.Школярів доставили до лікарні дві бригади медиків. Чотири години безперервно проводячи непрямий масаж серця та реанімаційні заходи, вони боролися за життя двох хлопчиків.Госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні і надзвичайників. Обоє отримали переохолодження. Окрім цього, Юрій Бричук травмував уламками криги руки та вибив передні зуби. Після реабілітації рятувальники повернулися до роботи. Юрій Бричук працює пожежним рятувальником у п'ятій державній пожежно-рятувальній частині уже близько 20 років. На його рахунку не одне врятоване життя.Рятувальника Юрія Бричука з Нововолинська, який взимку з колегами врятував хлопчиків, що провалилися під кригу, нагородили почесною грамотою Верховної Ради України. Її нововолинцю вручив міністр внутрішніх справз нагоди дня рятувальника.