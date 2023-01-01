У волинському центрі травматології проводять близько 400 ендопротезувань на рік

У Волинському центрі ортопедії, травматології та артроскопії проводять орієнтовно 400 операцій із заміни суглобів на рік. Про це в інтерв’юрозповів завідувач центру, професор«В середньому у нас від 4 до 6 ендопротезувань щодня. На рік це десь орієнтовно 400 операцій, з яких 55% - заміна кульшових суглобів, 40% - колінних, решта - плечових та ліктьових. Гарантія на імпланти складає 25-30 років», - зауважив лікар.З його слів, вже через 6 годин після оперативного втручання пацієнт самостійно ходить.«Пацієнт завжди хоче швидкого одужання. Медична спільнота теж зацікавлена у цьому. Тому ми вийшли вже на такий рівень, що людина після заміни суглоба ходить вже через 6 годин, а через 12 годин може йти додому.Хоча самі пацієнти не охоче вірять у те, що їм так швидко можна залишити лікарню, тому перебувають під наглядом у відділенні ще кілька днів. Ну менталітет такий у наших людей…Перші рази, коли таке практикували в нашому центрі травматології, то було чудо, а зараз це вже рутина», - наголосив Адріан Філь.