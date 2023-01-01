Росія звинувачує Білорусь у у зриві постачання оплаченої техніки для армії рф, – ЦНС





Про це



В Білорусі куратори з ФСБ, які прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для зс рф.



Так, білоруському кдб зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗО (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії.



У рф незадоволені такою пріоритетністю й вже вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств й почати перевірку, аби притягнути до відповідальності причетних.



Центр національного спротиву дякує місцевому підпіллю за надану інформацію й продовжує моніторинг суспільно-політичного життя країни-співучасника агресії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія звинувачує військово-промисловий комплекс Білорусі у зриві поставок техніки для армії зс рф.Про це повідомили у Центрі національного спротиву.В Білорусі куратори з ФСБ, які прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для зс рф.Так, білоруському кдб зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗО (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії.У рф незадоволені такою пріоритетністю й вже вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств й почати перевірку, аби притягнути до відповідальності причетних.Центр національного спротиву дякує місцевому підпіллю за надану інформацію й продовжує моніторинг суспільно-політичного життя країни-співучасника агресії проти України.

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