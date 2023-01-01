Радником мера Луцька став відомий ветеран

Радником Луцького міського голови з питань роботи з ветеранами став доброволець, якийобидві ноги.Про це у телеграмі повідомив мер ЛуцькаЗа словами градоначальника, Тарас Сасовський буде працювати над створенням ветеранського хабу. Координуватиме роботу щодо вирішення усіх питань, пов'язаних з ветеранами та членами їх сімей.Захищати Україну Тарас пішов з початку повномасштабного вторгнення агресора в складі 53 батальйону 100 окремої бригади ТРО. В боях під Бахмутом втратив частину обох ніг, але не втратив бажання жити, рухатись далі та допомагати іншим.«Бажаю успіху у такій важливій та непростій роботі», - зазначив Поліщук.