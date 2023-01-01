«Музика для зцілення душі»: у Луцьку виступить піаніст-віртуоз Євген Хмара

«Музика для зцілення душі»: у Луцьку виступить піаніст-віртуоз Євген Хмара
Євген Хмара та Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV запрошують лучан та усіх волинян поринути у світ неймовірної музики.

30 жовтня о 19.00 у Луцьку у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт піаніста-віртуоза Євгена Хмари «Музика для зцілення душі» у рамках благодійного туру «З піснями до перемоги».

Протягом грудня 2022-го ― червня 2023-го завдяки туру і українцям було зібрано понад 700 тисяч гривень, за які придбані автомобіль, необхідне устаткування, речі першої необхідності для ЗСУ.

Наші захисники щомиті потребують нашої допомоги, тож ми не маємо права зупинятися.

Організатори запрошують на концерт піаніста-віртуоза Євгена Хмари, який підкорив Україну і світ, щоб завдяки чарівним мелодіям на мить опинитися у світі любові та добра та наповнити душу гарними емоціями. І щоб, звісно, підтримати армію і допомогти зібрати понад 1 млн грн для наших ЗСУ. Кошти підуть на закупівлю необхідних речей.

Придбати квитки можна у касах міста та на сайтах квиткових операторів. Також частина квитків буде передана воїнам ЗСУ та ВПО.


«Музика для зцілення душі»: у Луцьку виступить піаніст-віртуоз Євген Хмара

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