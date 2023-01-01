Полеглому волинянину Миколі Харківцю просять присвоїти звання Герой України

На сайті президента України зареєстровано петицію про присвоєння Героя України (посмертно) військовослужбовцюПетицію підготувала донька загиблого воїнаГлаву держави просять розглянути петицію про присвоєння звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю Збройних Сил України солдату Харківцю Миколі Сергійовичу.16 лютого 2023 року він розпочав свою службу на варті нашої держави у лавах 100-ї бригади. При виконанні бойового завдання завжди ішов першим.З 1 квітня 2023 року перебував в найгарячіших точках Луганської області, де 18 жовтня 2023 року, врятувавши життя побратимів.«Він був люблячим сином, чоловіком, татом, дідусем, братом, другом. Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, людиною слова, людиної мужності, він до останнього подиху не втрачав віри в перемогу, за яку боровся», - зазначила Анастасія Харківець.Підтримати петицію можна за цим