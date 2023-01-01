Полеглому волинянину Миколі Харківцю просять присвоїти звання Герой України

Полеглому волинянину Миколі Харківцю просять присвоїти звання Герой України
На сайті президента України зареєстровано петицію про присвоєння Героя України (посмертно) військовослужбовцю Миколі Харківцю.

Петицію підготувала донька загиблого воїна Анастасія Харківець.

Главу держави просять розглянути петицію про присвоєння звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю Збройних Сил України солдату Харківцю Миколі Сергійовичу.

16 лютого 2023 року він розпочав свою службу на варті нашої держави у лавах 100-ї бригади. При виконанні бойового завдання завжди ішов першим.

З 1 квітня 2023 року перебував в найгарячіших точках Луганської області, де 18 жовтня 2023 року загинув, врятувавши життя побратимів.

«Він був люблячим сином, чоловіком, татом, дідусем, братом, другом. Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, людиною слова, людиної мужності, він до останнього подиху не втрачав віри в перемогу, за яку боровся», - зазначила Анастасія Харківець.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яна ДТП, домашнє насильство та хабар: у волинянина виявили «букет» правопорушень
Сьогодні, 17:20
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Григорієм Мельником
Сьогодні, 17:13
Полеглому волинянину Миколі Харківцю просять присвоїти звання Герой України
Сьогодні, 17:09
СБУ ледь не знищила начальника Генштабу рф Герасимова, – ЗМІ
Сьогодні, 17:03
«Музика для зцілення душі»: у Луцьку виступить піаніст-віртуоз Євген Хмара
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим Загинув на Херсонщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Андрієм Булгаковим
Сьогодні, 15:00
Перестало битися серце важкохворого Героя Валерія Дудки Перестало битися серце важкохворого Героя Валерія Дудки
Сьогодні, 14:43
Триденна жалоба у районі на Волині: загинув Герой Віктор Войтко Триденна жалоба у районі на Волині: загинув Герой Віктор Войтко
Сьогодні, 12:58
Ковель у жалобі: на війні загинули двоє Героїв Ростислав Королюк та Олександр Дементьєв Ковель у жалобі: на війні загинули двоє Героїв Ростислав Королюк та Олександр Дементьєв
21 жовтень, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як чат-боти допомагають бізнесу: поради розробника Владислава Присяжнюка із лекції у центрі Дія.Бізнес в Луцьку
Сьогодні, 17:51
 0
На Волині скасували плату за навчання в школі мистецтв для дітей воїнів
Сьогодні, 17:39
 0
Громада з Волині презентувала 3D подорож «Смідинська капуста»
Сьогодні, 17:26
 0
П’яна ДТП, домашнє насильство та хабар: у волинянина виявили «букет» правопорушень
Сьогодні, 17:20
 0
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Григорієм Мельником
Сьогодні, 17:13
 0
Медіа
відео
1/8