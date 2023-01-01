Полеглому волинянину Миколі Харківцю просять присвоїти звання Герой України
Сьогодні, 17:09
На сайті президента України зареєстровано петицію про присвоєння Героя України (посмертно) військовослужбовцю Миколі Харківцю.
Петицію підготувала донька загиблого воїна Анастасія Харківець.
Главу держави просять розглянути петицію про присвоєння звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю Збройних Сил України солдату Харківцю Миколі Сергійовичу.
16 лютого 2023 року він розпочав свою службу на варті нашої держави у лавах 100-ї бригади. При виконанні бойового завдання завжди ішов першим.
З 1 квітня 2023 року перебував в найгарячіших точках Луганської області, де 18 жовтня 2023 року загинув, врятувавши життя побратимів.
«Він був люблячим сином, чоловіком, татом, дідусем, братом, другом. Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, людиною слова, людиної мужності, він до останнього подиху не втрачав віри в перемогу, за яку боровся», - зазначила Анастасія Харківець.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Петицію підготувала донька загиблого воїна Анастасія Харківець.
Главу держави просять розглянути петицію про присвоєння звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю Збройних Сил України солдату Харківцю Миколі Сергійовичу.
16 лютого 2023 року він розпочав свою службу на варті нашої держави у лавах 100-ї бригади. При виконанні бойового завдання завжди ішов першим.
З 1 квітня 2023 року перебував в найгарячіших точках Луганської області, де 18 жовтня 2023 року загинув, врятувавши життя побратимів.
«Він був люблячим сином, чоловіком, татом, дідусем, братом, другом. Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, людиною слова, людиної мужності, він до останнього подиху не втрачав віри в перемогу, за яку боровся», - зазначила Анастасія Харківець.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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