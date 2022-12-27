П’яна ДТП, домашнє насильство та хабар: у волинянина виявили «букет» правопорушень

На Волині у суботу, 21 жовтня, до поліції надійшло звернення від 48-річної жінки про те, що її співмешканець у стані алкогольного сп’яніння поводиться неадекватно та чинить домашнє насильство.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Правоохоронці оперативно прибули на вказане місце і припинили правопорушення. Окрім цього, виявилось, що напередодні чоловік скоїв п’яну ДТП, на це вказував автомобіль з явними механічними пошкодженнями, що був на подвір’ї, та й сам порушник у цьому зізнався. На щастя, у автопригоді ніхто не травмувався.Під час складання адмінматеріалів про скоєння ДТП та керування у стані сп’яніння, чоловік намагався «порішати» з поліцейськими й, незважаючи на неодноразові попередження про кримінальну відповідальність, надав правоохоронцям тисячу гривень неправомірної вигоди. Співробітники поліції на місце викликали слідчо-оперативну групу, що задокументувала факт дачі хабаря, гроші вилучили.Розпочато кримінальне провадження за ст. 369 Кримінального кодексу України. Також на порушника склали адмінпротоколи за ст. 124, 130 та 173-2 КУпАП.