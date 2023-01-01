Громада з Волині презентувала 3D подорож «Смідинська капуста»





Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Про це повідомили у Смідинській громаді.



"Поринь в подорож гастроспадщиною “Смідинська капуста”. Презентуємо вам головний продукт проєкту «3D-подорож кулінарною нематеріальною спадщиною "Смідинська капуста"», який реалізовано за підтримки Українського культурного фонду", - йдеться у дописі.



Переглянути 3D тур можна за



27 вересня православні українці відзначають Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. У народі його називають Здвиженням. І в цей день в селі Смідин, відзначають престольний празник (престольне свято). У храмі відбувається Служба Божа. До свята люди готувалися наперед – старалися до празника викопати картоплю, зібрати ті овочеві культури, які бояться морозу, наводили лад у домі та біля нього.



Воздвиження – пісний день. Тому на свято готували тільки пісні страви: це пиріжки з квасолею, до яких обов’язково подавали моканку (розтертий у макітрі часник заправляли олією, за бажанням додавали туди ж солоні огірки), оселедці, смажили рибу, варили картоплю.



Але королевою столу була печена капуста! Гості, що їхали або йшли у Смідин на празник говорили: «Їдемо у Смідин на капусту».



Посмакувати запашною традиційною стравою Смідина люди з’їжджаються з сусідніх сел.



Основний інгредієнт страви є печена капуста. Її заправляли огірковим розсолом, олією, часником або заправляли цибулею.



Культура приготування страви:



За переказом найстаршої жительки с. Смідин Зінчук Фіонії Аксентіївни (1924 р.н.), традиції приготування капусти в печі дотримувалася ще і її мама.



Місцева жителька села – Марія Потапівна Поляк, протягом усього свого життя дотримується певних традицій випікання капусти. Ці теплі та «похримані» часом та роботою руки, приготували безліч таких страв як для себе, так і для своїх сусідів. Марія Потапівна завжди готує капусту в печі.



Чому в печі? Окрім відчуття духовності та причетності до рідної культури, випікання капусти в печі має певні особливості. На ніч дрова заносять до печі, вранці її розтоплюють, перед тим, як почати випікати капусту господиня говорить молитву, потім на черінь (дно печі, де горять дрова) кидається капуста, закривається піч та заліплюються дверцята піском та глеєм. Зазвичай цей процес робиться на ніч. Вранці капусту виймають з печі, заправляють квашеним огірком й часничком собі до смаку та насолоджуються ароматом.



Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів-прадідів, не втратили свого значення і сьогодні. Всі жителі Смідина, як основну страву святкового столу готують смідинську капусту дотепер.

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