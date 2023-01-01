На Волині скасували плату за навчання в школі мистецтв для дітей воїнів

На Волині скасували плату за навчання в школі мистецтв для дітей воїнів
У Нововолинську діти військовослужбовців відвідуватимуть місцеву школу мистецтв безкоштовно.

Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міськради.

Згідно з рішенням виконкому, повністю звільняються від плати за навчання у Нововолинській школі мистецтв та участі в гуртках клубних установ за наявності документів, які підтверджують їх статус:

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України, загинув при виконанні службових обовʼязків або став інвалідом I-II групи;

- діти військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, мобілізованих для заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, мають статус учасників АТО, ветеранів війни – учасників бойових дій.

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Теги: діти, Волинь
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