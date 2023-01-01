На Волині скасували плату за навчання в школі мистецтв для дітей воїнів
Сьогодні, 17:39
У Нововолинську діти військовослужбовців відвідуватимуть місцеву школу мистецтв безкоштовно.
Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міськради.
Згідно з рішенням виконкому, повністю звільняються від плати за навчання у Нововолинській школі мистецтв та участі в гуртках клубних установ за наявності документів, які підтверджують їх статус:
- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України, загинув при виконанні службових обовʼязків або став інвалідом I-II групи;
- діти військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, мобілізованих для заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, мають статус учасників АТО, ветеранів війни – учасників бойових дій.
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Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міськради.
Згідно з рішенням виконкому, повністю звільняються від плати за навчання у Нововолинській школі мистецтв та участі в гуртках клубних установ за наявності документів, які підтверджують їх статус:
- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України, загинув при виконанні службових обовʼязків або став інвалідом I-II групи;
- діти військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, мобілізованих для заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, мають статус учасників АТО, ветеранів війни – учасників бойових дій.
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