На Волині скасували плату за навчання в школі мистецтв для дітей воїнів

У Нововолинську діти військовослужбовців відвідуватимуть місцеву школу мистецтв безкоштовно.Про це повідомляє пресслужба Нововолинської міськради.Згідно з рішенням виконкому, повністю звільняються від плати за навчання у Нововолинській школі мистецтв та участі в гуртках клубних установ за наявності документів, які підтверджують їх статус:- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України, загинув при виконанні службових обовʼязків або став інвалідом I-II групи;- діти військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, мобілізованих для заходів із національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, мають статус учасників АТО, ветеранів війни – учасників бойових дій.