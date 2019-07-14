Волонтерська допомога: «Українська команда» забезпечила розвідників найтеплішою зимовою формою





Ця форма має найвищий рівень захисту від холоду, кажуть розвідники у відео, опублікованому на Facebook-сторінці



«Дякуємо нашим друзям з «Української команди» і особисто Артуру Палатному за чергову допомогу. Іде зима. І вони подумали наперед і придбали для нас багато комплектів одягу level 7, краще якого на зиму, мабуть, не існує. Завдяки вам перемога буде швидше. В черговий раз дякуємо, тиснемо вашу руку. Разом до перемоги! Слава Україні!» - зазначають розвідники.



Ця форма має найвищий рівень теплоізоляції і дозволяє бійцям комфортно почуватися навіть при морозах до -40℃.



Група Гюрзи – легендарний підрозділ 130-го батальйону 241-ї Окремої бригади тероборони м. Києва. З перших днів широкомасштабного вторгнення вони боронили Київ та звільняли від окупантів Київську область. Під час операції зі звільнення Харківщини вони першими вийшли на адміністративний кордон України. Відео, яке тоді записали розвідники в районі села Гоптівка, облетіло усі світові ЗМІ, підкреслили в Українській команді».



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію дронів-камікадзе бійцям загону спеціального призначення «Омега», підрозділу Національної гвардії України.



Також повідомлялося, що «Українська команда» передала до військових госпіталів та інших медичних закладів понад 1000 ортопедичних матрасів та ліжка, які були придбані за участі європейських партнерів.



Загалом «Українська команда» надала допомогу військовим та цивільним, що постраждали від війни, на суму понад 250 мільйонів гривень.



Підтримати проєкти «Української команди» можна за реквізитами:

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Приват



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розвідники з групи Гюрзи показали сучасну зимову форму, яку для них придбали волонтери «Української команди».Ця форма має найвищий рівень захисту від холоду, кажуть розвідники у відео, опублікованому на Facebook-сторінці «Української команди» «Дякуємо нашим друзям з «Української команди» і особистоза чергову допомогу. Іде зима. І вони подумали наперед і придбали для нас багато комплектів одягу level 7, краще якого на зиму, мабуть, не існує. Завдяки вам перемога буде швидше. В черговий раз дякуємо, тиснемо вашу руку. Разом до перемоги! Слава Україні!» - зазначають розвідники.Ця форма має найвищий рівень теплоізоляції і дозволяє бійцям комфортно почуватися навіть при морозах до -40℃.Група Гюрзи – легендарний підрозділ 130-го батальйону 241-ї Окремої бригади тероборони м. Києва. З перших днів широкомасштабного вторгнення вони боронили Київ та звільняли від окупантів Київську область. Під час операції зі звільнення Харківщини вони першими вийшли на адміністративний кордон України. Відео, яке тоді записали розвідники в районі села Гоптівка, облетіло усі світові ЗМІ, підкреслили в Українській команді».Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію дронів-камікадзе бійцям загону спеціального призначення «Омега», підрозділу Національної гвардії України.Також повідомлялося, що «Українська команда» передала до військових госпіталів та інших медичних закладів понад 1000 ортопедичних матрасів та ліжка, які були придбані за участі європейських партнерів.Загалом «Українська команда» надала допомогу військовим та цивільним, що постраждали від війни, на суму понад 250 мільйонів гривень.Банка https://bit.ly/3YQVFSv Приват https://bit.ly/3Bwii4S UAPay https://bit.ly/3Dd68PM

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