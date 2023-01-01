Священник хотів продати древні золоті прикраси на €60 мільйонів

Священник хотів продати древні золоті прикраси на €60 мільйонів
Іспанські правоохоронці конфіскували викрадені в Україні старовинні золоті коштовності на 60 мільйонів євро.

Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

Йдеться про 11 предметів, серед яких намиста, браслети й сережки, датовані греко-скіфським періодом між VIII та IV ст. до н. е. Їх вивезли за підробленими документами у 2016 році й хотіли продати в Мадриді.

За документами коштовності нібито належали українській православній церкві, але якій саме, не уточнено.

Наразі за цією справою заарештували двох українців — один з них православний священник, і трьох іспанців.



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Теги: злодій, Україна
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