На Волині завтра прощатимуться з Героєм Григорієм Мельником
23 жовтень, 18:39
У селі Привітне Локачинської громади на Волині завтра, 24 жовтня, проведуть в останню путь полеглого захисника Григорія Мельника.
Про це повідомляє Локачинська громада у фейсбуці.
Чин похорону Воїна та Захисника Григорія Мельника відбудеться завтра, 24 жовтня в селі Привітне. Початок о 12:00 в будинку, де проживав загиблий Герой.
Церковна служба розпочнеться о 13:00 в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Привітне.
«Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Локачинська громада у фейсбуці.
Чин похорону Воїна та Захисника Григорія Мельника відбудеться завтра, 24 жовтня в селі Привітне. Початок о 12:00 в будинку, де проживав загиблий Герой.
Церковна служба розпочнеться о 13:00 в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Привітне.
«Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику», - йдеться у повідомленні.
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