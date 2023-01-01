На Волині завтра прощатимуться з Героєм Григорієм Мельником

полеглого захисника Григорія Мельника.



Про це повідомляє Локачинська громада у фейсбуці.



Чин похорону Воїна та Захисника Григорія Мельника відбудеться завтра, 24 жовтня в селі Привітне. Початок о 12:00 в будинку, де проживав загиблий Герой.



Церковна служба розпочнеться о 13:00 в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Привітне.



«Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Привітне Локачинської громади на Волині завтра, 24 жовтня, проведуть в останню путьПро це повідомляє Локачинська громада у фейсбуці.Чин похорону Воїна та Захисника Григорія Мельника відбудеться завтра, 24 жовтня в селі Привітне. Початок о 12:00 в будинку, де проживав загиблий Герой.Церковна служба розпочнеться о 13:00 в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Привітне.«Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику», - йдеться у повідомленні.

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