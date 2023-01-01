На Волині завтра прощатимуться з Героєм Григорієм Мельником

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Григорієм Мельником
У селі Привітне Локачинської громади на Волині завтра, 24 жовтня, проведуть в останню путь полеглого захисника Григорія Мельника.

Про це повідомляє Локачинська громада у фейсбуці.

Чин похорону Воїна та Захисника Григорія Мельника відбудеться завтра, 24 жовтня в селі Привітне. Початок о 12:00 в будинку, де проживав загиблий Герой.

Церковна служба розпочнеться о 13:00 в Свято-Покровському храмі ПЦУ села Привітне.

«Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику», - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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