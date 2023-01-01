Сільрада на Волині придбала для ЗСУ дрони за 1 млн грн

Для потреб військовослужбовців Збройних сил України Підгайцівська сільрада придбала низку дронів.Про це йдеться у повідоменні сільради.Квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo, DJI Mavic 3 Thermal, DJI Mavic 3 Enterprise та 5 марки DJI Mavic 3 закупили коштом місцевого бюджету та передали на потреби військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення.Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії сільської ради. Закупівлю дронів здійснено через електронну систему Prozorro на суму 971,5 тисячі гривень.«На фронті квадрокоптери потрібні для виявлення та фіксування координат ворога з метою швидкого їх знищення, що значною мірою може знизити кількість людських втрат», - йдеться у повідомленні.