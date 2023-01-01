Волинський хор до Перемоги відмовився від корпоративів

Волинський хор до Перемоги відмовився від корпоративів
Волинський народний хор не виступатиме на корпоративах і родинних святах, а також не їздитиме за кордон для збору грошей на ЗСУ.

Так заявив його художній керівник Олександр Стадник, пише Вісник і К.

«З першого дня російського вторгнення в Україну Волинський народний хор відмовився від участі в будь яких «корпоративах», весіллях, хрестинах, уродинах, ювілеях та інших розважальних заходах, а також від поїздок за кордон під псевдогаслами типу «зборів коштів на ЗСУ» або «утвердження України в світі». Все що можемо, робимо тут» - заявив Стадник.

Про це він сказав, коментуючи скандальне «прокурорське весілля» у розкішному 5-зірковому готелі під Львовом, де одружувалися екс-прокурор та колишня працівниця ДБР, де пишно гуляли депутати, прокурори і судді, і де виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова і Дзідзьо.

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Теги: культура, Волинь
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