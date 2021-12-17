Одіозний чиновник очолив управління Волинської ОВА

Василь Василенко, якого підозрюють в махінаціях із землею.



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Нещодавно Василь Василенко став т.в.о Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА. Цю інформацію підтвердила речниця Волинської ОВА Каріна Мариневич.



«Василенко виконує обов'язки начальника, але наразі на посаді заступника начальника Управління. Призначила його, на той час, виконувачка обов'язків начальника на посаду заступника начальника Управління. Нині ж він виконує обов'язки начальника Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА», – зазначила Каріна Мариневич.



До призначення т.в.о Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА Василь Василенко займав інші посади.



«До цього він був заступником цього управління та начальником відділу містобудівного кадастру, моніторингу та земельних відносин. А ще до цього Василенко Василь Миколайович очолював управління Держгеокадастру Хмельницької області, а ще-ще перед тим – Держгеокадастр у Волинській», – зазначив журналіст Андрій Лучик.



Як відомо, у червні цього року ДБР відкрило кримінальне провадження через оборудки зі землею проти Василенка.



За даними правоохоронців, посадовець підписав кілька наказів щодо виділення землі під ведення особистого господарства 8 місцевим громадянам. При цьому він не перевірив, що ці люди вже раніше отримували землю. Щобільше, за кілька днів після набуття права власності вони передали «свої» землі одній зі столичних фірм, що займається вирощуванням зернових культур.



Зокрема, йдеться про 16 га земель Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Згідно з висновками експертизи вказані протиправні дії завдали державі збитків на майже 700 тис. грн.



Чиновник підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).



«Намутив він із землею на 700 тисяч гривень в Хмельницькому, а санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі», – стверджує Андрій Лучик.



Судове засідання в кримінальній справі проти Василенка відбудеться в Хмельницькому міськрайонному суді через місяць – 20.11.2023.



Журналіст наголошує, що є дві сторони медалі відміни конкурсів та перевірок на призначення т.в.о Управління Волинської ОВА.



«Тому з одного боку відміна конкурсів і спецперевірок – вимога воєнного часу. Але з іншого – можливість недоброчесним громадянам пролазити на хлібні посади», – робить висновок Лучик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА очолив, якого підозрюють в махінаціях із землею.Про це пише Конкурент Нещодавно Василь Василенко став т.в.о Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА. Цю інформацію підтвердила речниця Волинської ОВА«Василенко виконує обов'язки начальника, але наразі на посаді заступника начальника Управління. Призначила його, на той час, виконувачка обов'язків начальника на посаду заступника начальника Управління. Нині ж він виконує обов'язки начальника Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА», – зазначила Каріна Мариневич.До призначення т.в.о Управління містобудування та архітектури Волинської ОВА Василь Василенко займав інші посади.«До цього він був заступником цього управління та начальником відділу містобудівного кадастру, моніторингу та земельних відносин. А ще до цього Василенко Василь Миколайович очолював управління Держгеокадастру Хмельницької області, а ще-ще перед тим – Держгеокадастр у Волинській», – зазначив журналістЯк відомо, у червні цього року ДБР відкрило кримінальне провадження через оборудки зі землею проти Василенка.За даними правоохоронців, посадовець підписав кілька наказів щодо виділення землі під ведення особистого господарства 8 місцевим громадянам. При цьому він не перевірив, що ці люди вже раніше отримували землю. Щобільше, за кілька днів після набуття права власності вони передали «свої» землі одній зі столичних фірм, що займається вирощуванням зернових культур.Зокрема, йдеться про 16 га земель Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Згідно з висновками експертизи вказані протиправні дії завдали державі збитків на майже 700 тис. грн.Чиновник підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).«Намутив він із землею на 700 тисяч гривень в Хмельницькому, а санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі», – стверджує Андрій Лучик.Судове засідання в кримінальній справі проти Василенка відбудеться в Хмельницькому міськрайонному суді через місяць – 20.11.2023.Журналіст наголошує, що є дві сторони медалі відміни конкурсів та перевірок на призначення т.в.о Управління Волинської ОВА.«Тому з одного боку відміна конкурсів і спецперевірок – вимога воєнного часу. Але з іншого – можливість недоброчесним громадянам пролазити на хлібні посади», – робить висновок Лучик.

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