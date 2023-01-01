Як чат-боти допомагають бізнесу: поради розробника Владислава Присяжнюка із лекції у центрі Дія.Бізнес в Луцьку





Автоматизувати роботу із клієнтами та інші бізнес-процеси, а також зробити їх максимально точними та результативними можна за допомогою чат-ботів. Як це зробити та які саме завдання вони можуть виконати під час лекції в центрі Дія.Бізнес у Луцьку розповів розробник чат-ботів Владислав Присяжнюк. Серед його відомих кейсів: UAnimals, Finmap, Board, UDC, Kukurudza, Kolorit, ЛеоКераміка, Рукавичка та понад 200 інших кейсів співпраці із малим та середнім бізнесом України.





Під час лекції Владислав Присяжнюк, зокрема, розповів про деякі завдання, які можуть виконати чат-боти замість великого штату менеджерів. Наприклад, спілкування із клієнтами, автоматизована оплата та виставлення рахунків, аналітика та контроль, синхронізація з іншими сервісами тощо.



Миттєва відповідь та спілкування з клієнтами. Інструменти для переписки з клієнтами можуть бути різними. Наприклад, можна налаштувати, щоб чат-бот миттєво писав усім, хто позначить сторінку компанії у сторіс, про отриману в подарунок знижку. Або ж — відповідав на коментарі. Є можливість за домовленим ключовим словом, яке користувач напише в коментарях, автоматично надсилати презентацію чи іншу інформацію.



Чат-боту можна налаштувати відповідний «тон оф войс» — стиль комунікації, який буде загальним для всієї компанії. Ще одна доступна опція: за допомогою опитування можна сегментувати аудиторію і далі «навчити» чат-бота спілкуватися персоналізовано з кожною категорією.





У будь-якому з варіантів чат-бот здатен замінити величезну кількість телефонних дзвінків та роботу великого штату менеджерів, при цьому гарантовано надавати чітку та структуровану інформацію: розповідати про товари і послуги, спілкуватися, залучати нову аудиторію.



Рахунки, їхня оплата та контроль. Чат-боти також можуть генерувати рахунки, вчасно надсилати їх клієнтам, контролювати оплату, за потреби — повторно нагадувати, надсилати сповіщення. А потім — збирати дані для аналізу і формувати звіти.



Екосистема сервісів. Чат-ботів можна інтегрувати з іншими сервісами. Наприклад, прив’язати актуальний курс валюти із сервісів Національного банку, або ж — інформацію про посилки із «Нової пошти».



Якщо в компанії користуються додатком Worksection, то чат-бот може автоматично генерувати завдання працівникам. Інтеграція із Google Script дасть можливість чат-боту створювати нові договори чи інші документи, автоматично заповнивши персональну інформацію.

Як створити чат-бот? Під час лекції Владислав Присяжнюк також поділився сервісами, за допомогою яких можна самостійно створювати чат-боти. Це: Manychat, SendPulse та Pipe Technology.

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Анонси подій, які відбуваються в



Довідково. Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».



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