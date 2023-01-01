Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Григорієм Мельником
Сьогодні, 17:13
Завтра, 24 жовтня, на Волині прощатимуться з Героєм Григорієм Мельником.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Чин похорону воїна та захисника Мельника Григорія відбудеться завтра, 24 жовтня, в селі Привітне. Початок об 12.00 в будинку, де проживав загиблий Герой.
Церковна служба розпочнеться о 13.00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ с. Привітне.
Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області загинув житель села Привітне – молодший сержант Мельник Григорій Віталійович.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Чин похорону воїна та захисника Мельника Григорія відбудеться завтра, 24 жовтня, в селі Привітне. Початок об 12.00 в будинку, де проживав загиблий Герой.
Церковна служба розпочнеться о 13.00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ с. Привітне.
Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області загинув житель села Привітне – молодший сержант Мельник Григорій Віталійович.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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