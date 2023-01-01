Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Григорієм Мельником





Про це повідомили у Локачинській громаді.



"Чин похорону воїна та захисника Мельника Григорія відбудеться завтра, 24 жовтня, в селі Привітне. Початок об 12.00 в будинку, де проживав загиблий Герой.



Церковна служба розпочнеться о 13.00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ с. Привітне.



Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 24 жовтня, на Волині прощатимуться з Героєм Григорієм Мельником.Про це повідомили у Локачинській громаді."Чин похорону воїна та захисника Мельника Григорія відбудеться завтра, 24 жовтня, в селі Привітне. Початок об 12.00 в будинку, де проживав загиблий Герой.Церковна служба розпочнеться о 13.00 год в Свято-Покровському храмі ПЦУ с. Привітне.Закликаємо жителів громади прийти та віддати останню шану Захиснику", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області загинув житель села Привітне – молодший сержант Мельник Григорій Віталійович.

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