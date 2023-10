СБУ ледь не знищила начальника Генштабу рф Герасимова, – ЗМІ

Служба безпеки України завдяки отриманим розвідувальним даним ледь не знищила російського начальника Генерального штабу, який у той час перебував на фронті.Про це пише Українська правда з посиланням на The Washington Post."Нові можливості української розвідки довели свою цінність з самого початку війни. Наприклад, СБУ отримала розвідувальні дані про важливі російські об'єкти, що дозволило завдати ударів, які вбили кількох командирів і ледь не влучили у високопоставленого російського офіцера Валерія Герасимова", - йдеться в повідомленні.У матеріалі йдеться, що можливості СБУ зросли завдяки допомозі ЦРУ, яке, починаючи з 2015 року, витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти Москви.Нагадаємо, що наприкінці квітня 2022 року українські журналісти зі своїх джерел повідомляли, що до Ізюма прибув Герасимов, щоби особисто здійснювати командування окупаційними військами рф.Як твердить The New York Times, американські чиновники дізналися, що Герасимов планував поїздку на передову, але приховали цю інформацію від українців, побоюючись, що замах на його життя може призвести до війни між США та росією, пише видання.Утім, українська сторона все одно дізналася про поїздку. Після внутрішніх дебатів Вашингтон пішов на надзвичайний крок, попросивши Україну припинити атаку."Ми сказали їм не робити цього", - сказав високопоставлений американський чиновник. "Ми сказали: "Гей, це занадто".Повідомлення надійшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники", - йдеться у публікації.Однак генерал Герасимов до числа загиблих не увійшов. Після цього російські воєначальники скоротили свої візити на фронт.