На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Голядинець

Володимир Голядинець.



Про це Ігор Пальонка.



"На жаль, маємо трагічну звістку із зони ведення активних бойових дій. Під час виконання службових обов'язків на Донеччині загинув наш земляк, капітан Володимир Миколайович Голядинець, 1997 року народження.



Висловлюю від імені усієї громади щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Розділяємо з вами біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день, час та місце прощання із полеглим захисником повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Володимира"На жаль, маємо трагічну звістку із зони ведення активних бойових дій. Під час виконання службових обов'язків на Донеччині загинув наш земляк, капітан Володимир Миколайович Голядинець, 1997 року народження.Висловлюю від імені усієї громади щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Розділяємо з вами біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день, час та місце прощання із полеглим захисником повідомлять згодом.

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