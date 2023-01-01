На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Голядинець

На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Голядинець
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Голядинець.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"На жаль, маємо трагічну звістку із зони ведення активних бойових дій. Під час виконання службових обов'язків на Донеччині загинув наш земляк, капітан Володимир Миколайович Голядинець, 1997 року народження.

Висловлюю від імені усієї громади щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Розділяємо з вами біль непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день, час та місце прощання із полеглим захисником повідомлять згодом.
На Донеччині загинув Герой з Волині Володимир Голядинець

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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