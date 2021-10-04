Міненерго: Держава офіційно взяла під контроль «Волиньгаз»

Міненерго: Держава офіційно взяла під контроль «Волиньгаз»
«Волиньгаз» увійшов у Групу «Нафтогаз» та став вже 17-тим обласним газорозподільним підприємством, яке перейшло під контроль держави з початку 2023 року.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Міненерго.

АТ «Волиньгаз» забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель області. Тарифи на послуги розподілу та особові рахунки для мешканців області поки що залишаються незмінними. Про зміну реквізитів «Нафтогаз» обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо, що процес повернення газорозподільних мереж під контроль держави розпочався у листопаді 2022 року. За ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, Уряд ухвалив відповідне рішення про переукладання договорів експлуатації.

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Теги: Волиньгаз, газ
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