ВНУ став асоційованим партнером альянсу європейських вишів

ВНУ став асоційованим партнером альянсу європейських вишів
Волинський національний університет імені Лесі Українки став асоційованим партнером альянсу «COLOURS» (COLlaborative innOvative Sustainable Regional univerSities).

Про це у фейсбуці повідомив ректор ВНУ Анатолій Цьось.

До альянсу входять дев’ять університетів з усієї Європи: Університет Падерборна (Німеччина), Університет Ле-Ман (Франція), Університет Кастілья-Ла-Манча (Іспанія), Університет Феррари (Італія), Університет Крістіанстад (Швеція), Університет Яна Длугоша (Польща), Університет Осійєк Йосипа Юрая Стросмайєра (Хорватія), Вентспілський університет прикладних наук (Латвія) та Університет Св. Климента Охридського в Бітолі (Північна Македонія).

Довгостроковою метою партнерів є зміцнення співпраці на всіх рівнях, підвищення міжнародної видимості закладів вищої освіти та сприяння мобільності в Європі.

Спільна діяльність буде спрямована на розвʼязання комплексу завдань:

- зміцнення європейської мережі університетів;
- розробка міждисциплінарного підходу для розвʼязання суспільних проблем;
- розширення міжнародних навчальної і наукової співпраці та заохочення до академічної мобільності;
- сприяння співпраці між відповідними регіонами та регіональними університетами;
- посилення співпраці у сфері навчання, досліджень, а також передачі знань і технологій;
- розробка спільних навчальних програм;
- розробка нових програм академічної мобільності.



Нагадаємо, до Міжнародного дня академічної доброчесності у Волинському національному університеті імені Лесі Українки проходив конкурс постерних презентацій «Академічна доброчесність очима здобувачів освіти».

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Теги: ВНУ, освіта
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