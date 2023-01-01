ВНУ став асоційованим партнером альянсу європейських вишів
Сьогодні, 11:17
Волинський національний університет імені Лесі Українки став асоційованим партнером альянсу «COLOURS» (COLlaborative innOvative Sustainable Regional univerSities).
Про це у фейсбуці повідомив ректор ВНУ Анатолій Цьось.
До альянсу входять дев’ять університетів з усієї Європи: Університет Падерборна (Німеччина), Університет Ле-Ман (Франція), Університет Кастілья-Ла-Манча (Іспанія), Університет Феррари (Італія), Університет Крістіанстад (Швеція), Університет Яна Длугоша (Польща), Університет Осійєк Йосипа Юрая Стросмайєра (Хорватія), Вентспілський університет прикладних наук (Латвія) та Університет Св. Климента Охридського в Бітолі (Північна Македонія).
Довгостроковою метою партнерів є зміцнення співпраці на всіх рівнях, підвищення міжнародної видимості закладів вищої освіти та сприяння мобільності в Європі.
Спільна діяльність буде спрямована на розвʼязання комплексу завдань:
- зміцнення європейської мережі університетів;
- розробка міждисциплінарного підходу для розвʼязання суспільних проблем;
- розширення міжнародних навчальної і наукової співпраці та заохочення до академічної мобільності;
- сприяння співпраці між відповідними регіонами та регіональними університетами;
- посилення співпраці у сфері навчання, досліджень, а також передачі знань і технологій;
- розробка спільних навчальних програм;
- розробка нових програм академічної мобільності.
Нагадаємо, до Міжнародного дня академічної доброчесності у Волинському національному університеті імені Лесі Українки проходив конкурс постерних презентацій «Академічна доброчесність очима здобувачів освіти».
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Про це у фейсбуці повідомив ректор ВНУ Анатолій Цьось.
До альянсу входять дев’ять університетів з усієї Європи: Університет Падерборна (Німеччина), Університет Ле-Ман (Франція), Університет Кастілья-Ла-Манча (Іспанія), Університет Феррари (Італія), Університет Крістіанстад (Швеція), Університет Яна Длугоша (Польща), Університет Осійєк Йосипа Юрая Стросмайєра (Хорватія), Вентспілський університет прикладних наук (Латвія) та Університет Св. Климента Охридського в Бітолі (Північна Македонія).
Довгостроковою метою партнерів є зміцнення співпраці на всіх рівнях, підвищення міжнародної видимості закладів вищої освіти та сприяння мобільності в Європі.
Спільна діяльність буде спрямована на розвʼязання комплексу завдань:
- зміцнення європейської мережі університетів;
- розробка міждисциплінарного підходу для розвʼязання суспільних проблем;
- розширення міжнародних навчальної і наукової співпраці та заохочення до академічної мобільності;
- сприяння співпраці між відповідними регіонами та регіональними університетами;
- посилення співпраці у сфері навчання, досліджень, а також передачі знань і технологій;
- розробка спільних навчальних програм;
- розробка нових програм академічної мобільності.
Нагадаємо, до Міжнародного дня академічної доброчесності у Волинському національному університеті імені Лесі Українки проходив конкурс постерних презентацій «Академічна доброчесність очима здобувачів освіти».
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