У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики

У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики
9 листопада підприємці Луцька мали можливість долучитися до безоплатного PRO-саміту «Логістика та доставка, оплата та безпека, юридичні й нормативні вимоги», що відбувся в центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку в межах освітньої програми Global E-commerce Access.

Global E-commerce Access — освітня програма, що передбачає проведення низки освітніх онлайн- та офлайн-заходів експертами-практиками у сфері електронної комерції для українських підприємців, триває із серпня й добігає свого завершення вже в листопаді.

Спікером офлайн-події став Станіслав Гуня, співвласник бренду GENTLEMEN, спеціаліст із 3-річним досвідом роботи в E-commerce, який провів понад 100 консультацій з продажів.

Із вітальним словом до події долучилася Марина Сидоренко, національний менеджер проєкту International Trade Centre:

«TC підтримує українських підприємців у розвитку їхніх можливостей електронної комерції та прагне не лише надати підприємствам альтернативні канали зв'язку, а й можливість диверсифікувати свою клієнтську базу за межі традиційних ринків. Виходячи на онлайн-платформи, український бізнес зможе отримати доступ до нових ринків та клієнтів у всьому світі. Очікується, що компанії, які отримують необхідні навички та інструменти для розвитку e-commerce, будуть сприяти створенню нових робочих місць та можливостей для зайнятості. Ця ініціатива є однією з пріоритетних завдань в Україні», – зазначила Марина Сидоренко.

Протягом PRO-саміту учасники відкривали для себе можливості міжнародної торгівлі для власного бізнесу та знаходили відповіді на різноманітні запитання: де шукати товари та постачальників, як вибрати E-commerce платформу для бізнесу та створити й масштабувати інтернет-магазин, як налагодити логістику під час продажу на міжнародних платформах.
У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики

«У центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку щодня звертається багато підприємців з різних сфер та з різноманітними запитами. Один з таких запитів — це вихід бізнесу на зовнішні ринки через міжнародні платформи цифрової комерції, а саме питання ефективних інструментів. Тому PRO-саміт з його насиченою та максимально адаптованою до потреб підприємців програмою є актуальним та важливим заходом для нашого ком’юніті. Знання про те, як правильно побудувати логістику та шляхи доставки товарів, провести фінансові операції, водночас дотримуватися всіх нормативних вимог законодавства, — дуже важливі для кожного підприємця», — зазначила керівниця центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку Тетяна Зубрик.
У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики

Освітню програму Global E-commerce Access створила мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту в межах проєкту International Trade Centre «Підвищення економічної стійкості громад, що постраждали від переміщення», який фінансується урядом Японії.
У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики

У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики
У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики
У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики
У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики

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Теги: Дія.Бізнес
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