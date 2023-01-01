«На операцію сину»: затримали шахрая, який видурив у лучанина 100 тисяч

У Луцьку працівники поліції затримали шахрая, якому лучанин віддав майже 100 тисяч гривень.Про це інформує сектор комунікації ГУНП Волині.Аби допомогти синові, який нібито «потрапив в ДТП», громадянин виніс невідомій особі всі заощадження – 30 тисяч гривень та майже 2 тисячі доларів. Через декілька годин зловмисника затримали поліцейські.Подія трапилась учора, 16 листопада, близько 11:00. До 87-річного лучанина подзвонив невідомий та повідомив, що його син потрапив в аварію, мовляв, потрібні гроші на операцію, адже чоловіка транспортуватимуть до Києва.Через кілька хвилин на порозі квартири стояв хлопець, якому довірливий волинянин виніс всі гроші, які мав у гривнях та доларах: сумарно майже 100 тисяч гривень.Отямившись, згодом зателефонував до сина, з яким виявилось усе гаразд.Після повідомлення на лінію 102 поліцейські негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення зловмисника. Так, працівники карного розшуку Луцького РУП та відділу кримінального аналізу, з залученням інших служб ГУНП, встановили місце перебування особи. Це 19-річний мешканець Дніпропетровської області. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального Кодексу України, йому оголосять підозру за шахрайство.Встановлюється інформація щодо всього кола осіб, причетних до