Міненерго: з 1 січня електрика не подорожчає

Міненерго: з 1 січня електрика не подорожчає
Міністерство енергетики заявило, що підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня не буде.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

«Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширила недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв'ю голови НКРЕКУ Костянтина Ущаповського. Проте сам спікер не робив таких тверджень у своєму інтерв'ю», — йдеться у повідомленні.

Раніше під час єдиного телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в Україні станом на зараз питання щодо підвищення цін на світло, газ та тепло ще не обговорювалося.

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Теги: тарифи, Україна
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