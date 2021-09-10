Міненерго: з 1 січня електрика не подорожчає

Міністерство енергетики заявило, що підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня не буде.Про це повідомляє Телеграмна служба новин.«Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширила недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв'ю голови НКРЕКУ. Проте сам спікер не робив таких тверджень у своєму інтерв'ю», — йдеться у повідомленні.Раніше під час єдиного телемарафону міністр енергетики Українизаявив, що в Україні станом на зараз питання щодона світло, газ та тепло ще не обговорювалося.