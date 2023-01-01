Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини

Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини
Президент України Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям, які звільняють лівобережну Херсонщину.

Про це він написав у телеграмі.

«Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!» - написав Зеленський і оприлюднив світлини військових.
Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини
Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини
Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини
Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини
Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини
Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини
Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини

Нагадаємо, у результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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