Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини
Сьогодні, 14:37
Президент України Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям, які звільняють лівобережну Херсонщину.
Про це він написав у телеграмі.
«Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!» - написав Зеленський і оприлюднив світлини військових.
Нагадаємо, у результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.
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Про це він написав у телеграмі.
«Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!» - написав Зеленський і оприлюднив світлини військових.
Нагадаємо, у результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.
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