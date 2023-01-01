Зеленський показав, як ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини

Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям, які звільняють лівобережну Херсонщину.



Про це він написав у телеграмі.



«Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!» - написав Зеленський і оприлюднив світлини військових.



Нагадаємо, у результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниподякував військовослужбовцям, які звільняють лівобережну Херсонщину.Про це він написав у телеграмі.«Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!» - написав Зеленський і оприлюднив світлини військових.Нагадаємо, у результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони Українина лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

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