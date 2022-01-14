«Я вдячна Господу, що продовжив мій вік»: довгожителька з Волині відзначила 100-літній ювілей

«Я вдячна Господу, що продовжив мій вік»: довгожителька з Волині відзначила 100-літній ювілей
Сьогодні, 17 листопада, жителька села Рованці Антоніна Калькова відзначає своє 100-річчя.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

«Дожити до 100 років в оточенні люблячої родини» — таке побажання найчастіше адресують людині у її день народження. Сьогодні воно збулося у жительки села Рованці Калькової Антоніни Яківни, яка відзначає свій 100-літній ювілей.

Щоб особисто привітати ювілярку з такої чудової нагоди, подарувати їй квіти, презенти та щирі побажання, приїхали представники Боратинської сільської ради.

Антоніна Яківна народилася в Оренбурзі, у багатодітній родині. Вона пройшла довгий життєвий шлях, повний праці та різких поворотів долі, продиктованих подіями минулого століття. Попри пережиті труднощі, довгожителька не втрачає оптимізму та почуття гумору, радо зустрічає гостей та розповідає про своє життя. За заслуги перед Вітчизною жінка має чимало відзнак та нагород. Та головною життєвою відзнакою вважає дружну родину, адже ювілярка має трьох дітей, сім внуків та тринадцять правнуків.

«Я вдячна Господу, що продовжив мій вік. Дякую своїм дітям за догляд: я сита, вдягнена, взута і почуваюсь, мов за кам’яною стіною. Я не одна. Нас багато. Маю внучат і правнучат, вони приїздять. Я вдячна всім вам за увагу і турботу», — каже Антоніна Яківна.
«Я вдячна Господу, що продовжив мій вік»: довгожителька з Волині відзначила 100-літній ювілей

"Щиро вітаємо Калькову Антоніну Яківну зі 100-річчям, бажаємо міцного здоров’я та щирого родинного тепла! Нехай життєва стежина продовжується і збагачується щасливими подіями", - - наголошують у громаді.
«Я вдячна Господу, що продовжив мій вік»: довгожителька з Волині відзначила 100-літній ювілей
«Я вдячна Господу, що продовжив мій вік»: довгожителька з Волині відзначила 100-літній ювілей
«Я вдячна Господу, що продовжив мій вік»: довгожителька з Волині відзначила 100-літній ювілей
«Я вдячна Господу, що продовжив мій вік»: довгожителька з Волині відзначила 100-літній ювілей

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Теги: волинянка, 100-річчя
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