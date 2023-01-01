Осиротіла мала дитина: на війні поліг волинянин Анатолій Куляс

Вчергове трагічна звістка із фронту надійшла у громаду Володимира - 13 листопада в результаті ворожого обстрілу на Харківщині загинув 23-річний житель села НовосілкиПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаМолодший сержант віддано служив Батьківщині у лавах ЗСУ з липня 2020 року і від першого дня повномасштабного вторгнення до останнього свого подиху захищав рідну землю від ворога.У молодого чоловіка залишилась дружина та маленька дитина.«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою! Про час та місце прощання з полеглим захисником повідомлю згодом», - зазначив Ігор Пальонка.