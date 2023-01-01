Осиротіла мала дитина: на війні поліг волинянин Анатолій Куляс

Осиротіла мала дитина: на війні поліг волинянин Анатолій Куляс
Вчергове трагічна звістка із фронту надійшла у громаду Володимира - 13 листопада в результаті ворожого обстрілу на Харківщині загинув 23-річний житель села Новосілки Анатолій Куляс.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Молодший сержант віддано служив Батьківщині у лавах ЗСУ з липня 2020 року і від першого дня повномасштабного вторгнення до останнього свого подиху захищав рідну землю від ворога.

У молодого чоловіка залишилась дружина та маленька дитина.

«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою! Про час та місце прощання з полеглим захисником повідомлю згодом», - зазначив Ігор Пальонка.

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Теги: загиблі, війна
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