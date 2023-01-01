Чотирьом Героям з Волині, які повернулися додому «На щиті», посмертно присвоїли державні нагороди

Чотирьом Героям з Волині, які повернулися додому «На щиті», посмертно присвоїли державні нагороди
Чотирьом волинським Героям, які повернулися додому «На щиті», посмертно присвоїли державні нагороди.

Про це повідомили у КАмінь-Каширській ОВА.

Василь Філозоф і Микола Смітюх із Каменя-Каширського, Володимир Какалюк із Краснилівки, Михайло Михальчук із Малої Глуші ціною власних життів зберегли рідну землю, а нині – тримають небо над нею.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вони посмертно нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня.
Чотирьом Героям з Волині, які повернулися додому «На щиті», посмертно присвоїли державні нагороди

Керівництво краю, а також працівники Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки вручили державні відзнаки рідним загиблих воїнів.
Чотирьом Героям з Волині, які повернулися додому «На щиті», посмертно присвоїли державні нагороди


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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