Чотирьом Героям з Волині, які повернулися додому «На щиті», посмертно присвоїли державні нагороди
Сьогодні, 16:33
Чотирьом волинським Героям, які повернулися додому «На щиті», посмертно присвоїли державні нагороди.
Про це повідомили у КАмінь-Каширській ОВА.
Василь Філозоф і Микола Смітюх із Каменя-Каширського, Володимир Какалюк із Краснилівки, Михайло Михальчук із Малої Глуші ціною власних життів зберегли рідну землю, а нині – тримають небо над нею.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вони посмертно нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня.
Керівництво краю, а також працівники Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки вручили державні відзнаки рідним загиблих воїнів.
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Про це повідомили у КАмінь-Каширській ОВА.
Василь Філозоф і Микола Смітюх із Каменя-Каширського, Володимир Какалюк із Краснилівки, Михайло Михальчук із Малої Глуші ціною власних життів зберегли рідну землю, а нині – тримають небо над нею.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вони посмертно нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня.
Керівництво краю, а також працівники Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки вручили державні відзнаки рідним загиблих воїнів.
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