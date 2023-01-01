На війні загинув снайпер із Волині Микола Максимук

На війні загинув снайпер із Волині Микола Максимук
Сьогодні, 17 листопада, до Самарівської громади у Ковельському районі надійшла чорна звістка про загибель на війні жителя села Язавні Миколи Максимука.

Про це у фейсбуці повідомляє Самарівська територіальна громада.

Рядовий Максимук Микола Іванович (1982 р.н.) служив стрільцем-снайпером в одному з механізованих підрозділів сухопутних військ Збройних сил України.
На війні загинув снайпер із Волині Микола Максимук

Військовослужбовець загинув 16 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

«Висловлюємо щирі співчуття мамі загиблого Героя, рідним Миколи, друзям та побратимам. Розділяємо біль втрати. Дякуємо Герою за його боротьбу! Вічна памʼять воїнові! Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.

Прибуття тіла полеглого воїна очікується завтра, 18 листопада. Інформацію про дату та час поховання повідомлять згодом.

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Теги: загиблі, війна
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