У Волинському облмуздрамтеатрі вперше запрацює дитяча театральна студія

У Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім.відкривається дитяча театральна студія. Дітей віком від 7 до 15 років запрошують на кастинг, який відбудеться 2 грудня.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Якщо ви шукаєте особливу можливість для розвитку молодого українського покління в театральному мистецтві, тоді гайда до нас!Зважуєте, яку театральну студію обрати для вашої дитини?• Таку, де навчають професіонали!• Таку, де є система занять та визначена програма!• Таку, де дитина зможе розвиватися та пізнавати нове, а не просто гаяти час!• Таку, де можна отримати реальний сценічний досвід, познайомитися з професійними акторами, відчути атмосферу закулісся та дізнатися, як це – бути справжнім артистом!», - йдеться у повідомленні театру.Читайте також:Під час навчання у студії діти відвідуватимуть заняття зі сценічної мови та акторської майстерності, хореографії та пластики, робитимуть перші кроки на сцені та отримають свої перші ролі.Художня керівниця дитячої театральної студії – Заслужена артистка УкраїниРеєстрація на кастинг триває до 1 грудня, а сам відбір відбудеться 2 грудня о 14:00. Кількість місць обмежена.Деталі за телефоному будні дні з 09:00 до 18:00.