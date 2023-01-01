У Волинському облмуздрамтеатрі вперше запрацює дитяча театральна студія

У Волинському облмуздрамтеатрі вперше запрацює дитяча театральна студія
У Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка відкривається дитяча театральна студія. Дітей віком від 7 до 15 років запрошують на кастинг, який відбудеться 2 грудня.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Якщо ви шукаєте особливу можливість для розвитку молодого українського покління в театральному мистецтві, тоді гайда до нас!

Зважуєте, яку театральну студію обрати для вашої дитини?
• Таку, де навчають професіонали!
• Таку, де є система занять та визначена програма!
• Таку, де дитина зможе розвиватися та пізнавати нове, а не просто гаяти час!
• Таку, де можна отримати реальний сценічний досвід, познайомитися з професійними акторами, відчути атмосферу закулісся та дізнатися, як це – бути справжнім артистом!», - йдеться у повідомленні театру.

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Під час навчання у студії діти відвідуватимуть заняття зі сценічної мови та акторської майстерності, хореографії та пластики, робитимуть перші кроки на сцені та отримають свої перші ролі.

Художня керівниця дитячої театральної студії – Заслужена артистка України Світлана Органіста.

Реєстрація на кастинг триває до 1 грудня, а сам відбір відбудеться 2 грудня о 14:00. Кількість місць обмежена.

Деталі за телефоном (093) 916-86-15 у будні дні з 09:00 до 18:00.
У Волинському облмуздрамтеатрі вперше запрацює дитяча театральна студія


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Теги: театр, студія, Луцьк
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