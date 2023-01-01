Голову Тернопільської облради взяли під цілодобовий домашній арешт





Про це



17 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП, та змінив запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради, який підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.



За рішенням суду до указаного підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт. Також, за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тис. грн, які були внесені в якості застави за особу.



Нагадаємо, що, за даними слідства, голова Тернопільської облради й два заступники керівника Тернопільської ОВА «наполегливо просили» місцевого бізнесмена й волонтера надати понад 2,4 мільйона гривень за підписання комунальним підприємством актів виконаних робіт із будівництва й ремонту інфраструктурних об’єктів.



За ці гроші вони також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед його ТОВ за роботи, які вже виконано та прийнято у 2022 році.



Усім трьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — вимагання неправомірної вигоди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цілодобовий домашній арешт - ВАКС змінив запобіжний захід голові Тернопільської облради.Про це повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура.17 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП, та змінив запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради, який підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.За рішенням суду до указаного підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт. Також, за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тис. грн, які були внесені в якості застави за особу.Нагадаємо, що, за даними слідства, голова Тернопільської облради й два заступники керівника Тернопільської ОВА «наполегливо просили» місцевого бізнесмена й волонтера надати понад 2,4 мільйона гривень за підписання комунальним підприємством актів виконаних робіт із будівництва й ремонту інфраструктурних об’єктів.За ці гроші вони також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед його ТОВ за роботи, які вже виконано та прийнято у 2022 році.Усім трьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — вимагання неправомірної вигоди.

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