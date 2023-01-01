ЗСУ отримали дрони та зарядні станції з Луцька

Луцька громада відправила захисникам України нову партію обладнання – дрони Mavic та зарядні станції.Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.У Луцькій міській раді триває робота над опрацюванням запитів про придбання необхідного обладнання для підрозділів ЗСУ. Відповідно до заявок керівників військових частин воно закуповується коштом бюджету практично у безперервному режимі.Нещодавно на потреби військової частини А4355 передано чергову партію допомоги – дві зарядні станції Bluetti, два квадрокоптер DJI Mavic ЗЕ та дві антени ALIENTECH.Окрім цього, раніше, відповідно до поданих запитів, закуплено систему Starlink для потреб військової частини А 4808.Військовослужбовці 123-ї ОБрТрО в/ч А 7052 отримали квадрокоптер DJI Mavic.Нагадаємо, партнери із Німеччинитри автомобілі – два пожежних і карету швидкої.