ЗСУ отримали дрони та зарядні станції з Луцька

ЗСУ отримали дрони та зарядні станції з Луцька
Луцька громада відправила захисникам України нову партію обладнання – дрони Mavic та зарядні станції.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.

У Луцькій міській раді триває робота над опрацюванням запитів про придбання необхідного обладнання для підрозділів ЗСУ. Відповідно до заявок керівників військових частин воно закуповується коштом бюджету практично у безперервному режимі.

Нещодавно на потреби військової частини А4355 передано чергову партію допомоги – дві зарядні станції Bluetti, два квадрокоптер DJI Mavic ЗЕ та дві антени ALIENTECH.
ЗСУ отримали дрони та зарядні станції з Луцька

Окрім цього, раніше, відповідно до поданих запитів, закуплено систему Starlink для потреб військової частини А 4808.

Військовослужбовці 123-ї ОБрТрО в/ч А 7052 отримали квадрокоптер DJI Mavic.
ЗСУ отримали дрони та зарядні станції з Луцька

Нагадаємо, партнери із Німеччини передали Нововолинську три автомобілі – два пожежних і карету швидкої.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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