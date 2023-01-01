ЗСУ отримали дрони та зарядні станції з Луцька
Сьогодні, 18:03
Луцька громада відправила захисникам України нову партію обладнання – дрони Mavic та зарядні станції.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.
У Луцькій міській раді триває робота над опрацюванням запитів про придбання необхідного обладнання для підрозділів ЗСУ. Відповідно до заявок керівників військових частин воно закуповується коштом бюджету практично у безперервному режимі.
Нещодавно на потреби військової частини А4355 передано чергову партію допомоги – дві зарядні станції Bluetti, два квадрокоптер DJI Mavic ЗЕ та дві антени ALIENTECH.
Окрім цього, раніше, відповідно до поданих запитів, закуплено систему Starlink для потреб військової частини А 4808.
Військовослужбовці 123-ї ОБрТрО в/ч А 7052 отримали квадрокоптер DJI Mavic.
Нагадаємо, партнери із Німеччини передали Нововолинську три автомобілі – два пожежних і карету швидкої.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.
У Луцькій міській раді триває робота над опрацюванням запитів про придбання необхідного обладнання для підрозділів ЗСУ. Відповідно до заявок керівників військових частин воно закуповується коштом бюджету практично у безперервному режимі.
Нещодавно на потреби військової частини А4355 передано чергову партію допомоги – дві зарядні станції Bluetti, два квадрокоптер DJI Mavic ЗЕ та дві антени ALIENTECH.
Окрім цього, раніше, відповідно до поданих запитів, закуплено систему Starlink для потреб військової частини А 4808.
Військовослужбовці 123-ї ОБрТрО в/ч А 7052 отримали квадрокоптер DJI Mavic.
Нагадаємо, партнери із Німеччини передали Нововолинську три автомобілі – два пожежних і карету швидкої.
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