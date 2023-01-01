На виснаженому родовищі в Карпатах знайшли чималі запаси газу

На виснаженому родовищі в Карпатах знайшли чималі запаси газу
Під час дорозвідки одного з виснажених, як вважалось раніше, родовищ в Карпатах знайдено новий поклад газу.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Свердловина на глибині 1 600 м дала дебіт понад 200 тис. куб. м газу на добу і встановила рекорд видобутку в регіоні за останні 20 років.

Подія – не випадкова, а є результатом злагодженої роботи професіоналів, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень та сучасних технологій буріння.

Свердловина для буріння, до речі, була змонтована теж у рекордно стислі терміни.

Нагадаємо, для уникнення завищених платежів за комунальні послуги, українцям необхідно правильно передавати показання лічильника газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: газ, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів
Сьогодні, 19:20
На виснаженому родовищі в Карпатах знайшли чималі запаси газу
Сьогодні, 18:51
Щоб не паралізували країну одним вильотом: військові займуться МіГ-31
Сьогодні, 18:25
ЗСУ отримали дрони та зарядні станції з Луцька
Сьогодні, 18:03
Гроші винесли разом із сейфом: на Волині судять члена банди злодіїв
Сьогодні, 17:41
Схожі новини
Як правильно подавати показання лічильників газу. ІНСТРУКЦІЯ Як правильно подавати показання лічильників газу. ІНСТРУКЦІЯ
12 листопад, 11:34
Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі Народний «умілець» лишив без газу 48 квартир у Ковелі
20 жовтень, 18:43
Україна вперше пройде зиму за рахунок власного газу Україна вперше пройде зиму за рахунок власного газу
25 вересень, 15:50
Готовність до зими – 80%: в українські сховища накачали 14,4 млрд кубометрів газу Готовність до зими – 80%: в українські сховища накачали 14,4 млрд кубометрів газу
16 вересень, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громадам Волині передали 14 шкільних автобусів
Сьогодні, 19:20
 0
На виснаженому родовищі в Карпатах знайшли чималі запаси газу
Сьогодні, 18:51
 0
Щоб не паралізували країну одним вильотом: військові займуться МіГ-31
Сьогодні, 18:25
 0
ЗСУ отримали дрони та зарядні станції з Луцька
Сьогодні, 18:03
 0
Гроші винесли разом із сейфом: на Волині судять члена банди злодіїв
Сьогодні, 17:41
 0
Медіа
відео
1/8