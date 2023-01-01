На виснаженому родовищі в Карпатах знайшли чималі запаси газу

Під час дорозвідки одного з виснажених, як вважалось раніше, родовищ в Карпатах знайдено новий поклад газу.Про це в телеграмі повідомляє пресслужба «Нафтогазу».Свердловина на глибині 1 600 м дала дебіт понад 200 тис. куб. м газу на добу і встановила рекорд видобутку в регіоні за останні 20 років.Подія – не випадкова, а є результатом злагодженої роботи професіоналів, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень та сучасних технологій буріння.Свердловина для буріння, до речі, була змонтована теж у рекордно стислі терміни.Нагадаємо, для уникнення завищених платежів за комунальні послуги, українцям необхіднопоказання лічильника газу.