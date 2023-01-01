На виснаженому родовищі в Карпатах знайшли чималі запаси газу
Сьогодні, 18:51
Під час дорозвідки одного з виснажених, як вважалось раніше, родовищ в Карпатах знайдено новий поклад газу.
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
Свердловина на глибині 1 600 м дала дебіт понад 200 тис. куб. м газу на добу і встановила рекорд видобутку в регіоні за останні 20 років.
Подія – не випадкова, а є результатом злагодженої роботи професіоналів, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень та сучасних технологій буріння.
Свердловина для буріння, до речі, була змонтована теж у рекордно стислі терміни.
Нагадаємо, для уникнення завищених платежів за комунальні послуги, українцям необхідно правильно передавати показання лічильника газу.
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Про це в телеграмі повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
Свердловина на глибині 1 600 м дала дебіт понад 200 тис. куб. м газу на добу і встановила рекорд видобутку в регіоні за останні 20 років.
Подія – не випадкова, а є результатом злагодженої роботи професіоналів, застосування сейсморозвідувальних 3D-досліджень та сучасних технологій буріння.
Свердловина для буріння, до речі, була змонтована теж у рекордно стислі терміни.
Нагадаємо, для уникнення завищених платежів за комунальні послуги, українцям необхідно правильно передавати показання лічильника газу.
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