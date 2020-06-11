Як правильно подавати показання лічильників газу. ІНСТРУКЦІЯ





Про те, як потрібно подавати показники приладів обліку споживання газу та в який термін – розповість



Передати показники потрібно до 4 числа кожного місяця таким способом:



через сайт ОСР (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.



Якщо йдеться про тарифи на газ, то споживачі мають подавати показники лічильника з 1 по 5 число місяця. Також варто пам'ятати, що крім рахунків українці також повинні платити за транспортування газу.



Тут тариф фіксований і не залежить від кількості спожитого газу. Показники приймають з 1 по 5 число кожного місяця, і навіть якщо ці дати припадають на вихідні. Як можна передати показники:



передавати оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувати в контакт-центр облгазу.

Подавати показники лічильників на воду слід щомісяця до 28 числа. Дані можна передати таким чином:



в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за номером контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

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