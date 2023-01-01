За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 32 ББМ, 32 артсистеми
Сьогодні, 10:12
Сили оборони України щодня завдають втрат російським окупантам. За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 1100 рашистів та велику кількість їхньої техніки.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 311750 (+1100) осіб,
танків ‒ 5349 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,
артилерійських систем – 7559 (+32) од,
РСЗВ – 881 (+2) од,
засоби ППО ‒ 580 (+1) од,
літаків – 322 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12),
крилаті ракети ‒ 1560 (+1),
кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 1078 (+9)
Дані уточнюються.
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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 311750 (+1100) осіб,
танків ‒ 5349 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,
артилерійських систем – 7559 (+32) од,
РСЗВ – 881 (+2) од,
засоби ППО ‒ 580 (+1) од,
літаків – 322 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12),
крилаті ракети ‒ 1560 (+1),
кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 1078 (+9)
Дані уточнюються.
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