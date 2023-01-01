За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 32 ББМ, 32 артсистеми

За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 32 ББМ, 32 артсистеми
Сили оборони України щодня завдають втрат російським окупантам. За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 1100 рашистів та велику кількість їхньої техніки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 311750 (+1100) осіб,
танків ‒ 5349 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,
артилерійських систем – 7559 (+32) од,
РСЗВ – 881 (+2) од,
засоби ППО ‒ 580 (+1) од,
літаків – 322 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12),
крилаті ракети ‒ 1560 (+1),
кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,
спеціальна техніка ‒ 1078 (+9)
Дані уточнюються.

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Теги: війна, Україна, допомога
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