За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 32 ББМ, 32 артсистеми





Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 311750 (+1100) осіб,

танків ‒ 5349 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,

артилерійських систем – 7559 (+32) од,

РСЗВ – 881 (+2) од,

засоби ППО ‒ 580 (+1) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12),

крилаті ракети ‒ 1560 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 1078 (+9)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України щодня завдають втрат російським окупантам. За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 1100 рашистів та велику кількість їхньої техніки.Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 311750 (+1100) осіб,танків ‒ 5349 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 10073 (+32) од,артилерійських систем – 7559 (+32) од,РСЗВ – 881 (+2) од,засоби ППО ‒ 580 (+1) од,літаків – 322 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12),крилаті ракети ‒ 1560 (+1),кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19) од,спеціальна техніка ‒ 1078 (+9)Дані уточнюються.

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